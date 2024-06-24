الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر لـ"الدستور": الزمالك تراجع وسيخوض القمة غدًا

حسين لبيب
حسين لبيب

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن أن مجلس إدارة النادي استقر على قرار خوض لقاء القمة المحدد موعدها غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته الخاصة أن مجلس الإدارة وافق على خوض المباراة لأكثر من اعتبار أهمها المصلحة العامة، وكذلك الظروف الصعبة التى يمر بها النادي، بالإضافة لكثرة الغرامات الموقعة على فريق الكرة نتيجة السياسة الخاطئة للمجلس السابق.

وأشار المصدر إلى أن المجلس منعقد حاليًا وخلال دقائق سيتم إصدار بيان يتم خلاله إعلان الموافقة على خوض لقاء القمة والمكاسب التى حصل عليها المجلس منذ تهديده بعدم خوض لقاء القمة.

وأشار المصدر أن موقف الجماهير المحترمة ودعمها لمجلس الإدارة تعد من إيجابيات الأزمة الحالية التى يتعرض لها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وأخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبيه، بدخول معسكر مغلق استعدادًا لخوض مباراة الأهلي غدًا، بدوري نايل.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك غدًا في الجولة الـ27 لبطولة دوري نايل، ولكن إدارة نادي الزمالك أعلنت، في وقت سابق، عن انسحابها من خوض المباراة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن أن عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أخطر لاعبيه، عبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق، بالدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري غدًا.

وجاء إخطار لاعبي الزمالك بخوض مباراة الأهلي نتيجة لاجتماع حسين لبيب، رئيس النادي، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، وذلك لحل أزمة إقامة مباراة القمة.

الاهلى الاهلي والزمالك نادي الزمالك إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب

الأكثر قراءة

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

الخطيب يفتح تحقيقًا فى ضياع صفقة زين الدين بلعيد ويتابع تطورات أزمة القمة

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

عاجل| الزمالك يخطر لاعبيه بخوض مباراة القمة وبيان رسمى خلال ساعات

اندلاع حريق فى قسم الأزبكية

مصدر لـ"الدستور": الزمالك تراجع وسيخوض القمة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية في رفح.. ما هي الخطوة التالية؟