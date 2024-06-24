مصدر لـ"الدستور": الزمالك تراجع وسيخوض القمة غدًا

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن أن مجلس إدارة النادي استقر على قرار خوض لقاء القمة المحدد موعدها غدا الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته الخاصة أن مجلس الإدارة وافق على خوض المباراة لأكثر من اعتبار أهمها المصلحة العامة، وكذلك الظروف الصعبة التى يمر بها النادي، بالإضافة لكثرة الغرامات الموقعة على فريق الكرة نتيجة السياسة الخاطئة للمجلس السابق.

وأشار المصدر إلى أن المجلس منعقد حاليًا وخلال دقائق سيتم إصدار بيان يتم خلاله إعلان الموافقة على خوض لقاء القمة والمكاسب التى حصل عليها المجلس منذ تهديده بعدم خوض لقاء القمة.

وأشار المصدر أن موقف الجماهير المحترمة ودعمها لمجلس الإدارة تعد من إيجابيات الأزمة الحالية التى يتعرض لها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وأخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبيه، بدخول معسكر مغلق استعدادًا لخوض مباراة الأهلي غدًا، بدوري نايل.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك غدًا في الجولة الـ27 لبطولة دوري نايل، ولكن إدارة نادي الزمالك أعلنت، في وقت سابق، عن انسحابها من خوض المباراة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن أن عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أخطر لاعبيه، عبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق، بالدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري غدًا.

وجاء إخطار لاعبي الزمالك بخوض مباراة الأهلي نتيجة لاجتماع حسين لبيب، رئيس النادي، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، وذلك لحل أزمة إقامة مباراة القمة.