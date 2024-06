غدا.. انطلاق معرض BIG5 للبناء والبنية التحتية بمشاركة 5 أجنحة دولية

ينطلق معرض Big 5 Construct Egypt غدًا الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، وعلى مدار 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتنظيم شركة دي إم جي إيفنتس.

ويُعد Big 5 Construct Egypt أحد أبرز المعارض في قطاع التشييد، وتتضاعف أهمية نسخة هذا العام بالتزامن مع فترة من التوسع البارز في سوق التشييد في مصر، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 7.5% على أساس سنوي في السنة المالية الحالية 2023-24 ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 7.9% على أساس سنوي في 2024-25، وفقًا لبي أم أي للأبحاث، شركة تابعة لفيتش سوليوشنز.

من جانبها قالت ماهيتاب جورسوي، المدير الإقليمي لفعاليات التشييد والبناء في شركة دي إم جي إيفنتس، إن النسخة السادسة من Big 5 Construct Egypt 2024 تُعد حدث بارز يعكس النمو الحالي لقطاع التشييد في مصر، ويمهد السبيل إلى تطورات مستقبلية في هذا المجال.

كما يرحب Big 5 هذا العام بالعارضين من أكثر من 20 دولة، بمشاركة 5 أجنحة دولية، ويعرض الحدث حلول بناء بارزة من الصين، ألمانيا، إيطاليا، الهند، الأردن، الكويت، إسبانيا، تركيا، قطر، باكستان، اليونان، الدنمارك، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية ودول أخرى.

وأضافت جورسوي أن الحدث يعرض أحدث المنتجات والخدمات والخبرات في قطاع التشييد، من جميع الدول العارضة، كما يلقي الضوء على دور العارضين المحليين والدوليين في دعم النمو الاقتصادي للبلاد.

وتشهد نسخة هذا العام من معرض Big 5 Construct Egypt استضافة وفدًا دوليًا من كبار صانعي القرار المسؤولين عن تقديم أكبر مشروعات التشييد والبنية التحتية، وهذا يشمل مثل Rail Competence and Compliance، Waste to Wonder Network Operations، RSK Environment، وUnipart وآخرين من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى المقاولين البارزين والاستشاريين والمطورين العقاريين على نطاق واسع من قطر والمملكة العربية السعودية والأسواق الأفريقية.

ومن المقرر طرح مناقشات حول رؤية البنية التحتية وتطوير قطاع المياه في مصر، وذلك في حلقة نقاش حكومية خاصة رفيعة المستوى، كما تضم المناقشات فريق خبراء من القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية، من ضمنهم علي بدوي، رئيس القسم المعماري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية الحضرية، المهندس عمرو خطاب، مدير عام البنية التحتية بوزارة الإسكان وأحد أعضاء المكتب الفني للوزير، الدكتور كريم مرسي، مستشار وزير البيئة، والدكتور أشرف كمال، أستاذ الهندسة المعمارية المستدامة والاقتصاد الحضري في المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، ويدير الجلسة كمال شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة فرست أوبشن.

وقبل انطلاق معرض Big 5 Construct Egypt بنسخته السادسة، قام العارضين المحليين والدوليين إلى جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين، بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة - أحد المشروعات الرئيسية في رؤية مصر 2030- والذي يعتبر مساهم كبير في قطاع التشييد، بتنظيم من شركة دي إم جي، وتديرها العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، للشركات المشاركة والقيام بنظرة عامة على مشروعات التنمية العمرانية الرئيسية في مصر.

وأشارت جورسوي إلى أن قطاع التشييد في مصر يشهد تطور ملحوظ، مدفوع بالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني، حيث تعكس العاصمة الإدارية الجديدة الرؤية المستقبلية لمصر، كما يعرض هذا المشروع البنية التحتية الحديثة والتصميم المستدام، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة للجهات المعنية الخاصة بقطاع التشييد في مصر.

وقامت أجندة الحدث بجذب أنظار قطاع التشييد وأثارت اهتمام الجهات الحكومية والخاصة، حيث تشارك في الحدث شركات مثل إعمار مصر وهيئة قناة السويس والهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية وشركة مصر للاتصالات وهيل إنترناشونال وشركة خطيب وعلمي، وسيسكو ومايكروسوفت وبارسونز وسوديك وبالم هيلز للتنمية وغيرها كما يقام Big 5 بالتزامن مع معرض مصر للبنية التحتية والمياه،