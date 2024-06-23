الثلاثاء.. انطلاق النسخة السادسة من معرض "Big 5 Construct Egypt"

تنطلق فعاليات النسخة السادسة من معرض ومؤتمرBig 5 Construct Egypt، خلال الفترة من ٢٥-٢٧ يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل فعاليات المعرض

والمعرض بمثابة أكبر وأهم حدث في صناعة البناء يجمع بين المجتمع المحلي والإقليمي والدولي للبناء والبنية التحتية في مصر.

هذا ويحرص المؤتمر على تقديم قيمة حقيقية للحضور، خاصة وأنه يتيح فرصة فريدة من نوعها الاكتشاف أحدث المنتجات والخدمات والمقارنة بينها وتقييمها واتخاذ قرارات شراء سليمة، كما يجمع الحدث كبار الموردين، والمصنعين والموزعين لعرض حلولهم المبتكرة في مواد البناء، والالات والمعدات والبرمجيات وما غير ذلك.

ويعد معرض Big 5 Construct Egypt، حدث البناء الأكثر تأثيرًا في مصر من ويتم بدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشترك في موقعه مع النسخة الثانية من معرض مصر للبنية التحتية والمياه حتى تتمكن سلسلة قيمة البناء والبنية التحتية الكاملة من التواصل والتعلم والقيام بالأعمال التجارية.

ومن المقرر أن يستضيف الحدث أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة، مما يخلق حدثًا زلزاليًا للابتكار والخبرة العالمية. يرحب هذا الحدث بأكثر من 20،000 من المتخصصين المؤهلين في هذا المجال، ويعد بمثابة منصة لاستكشاف العروض ومشاركة الأفكار وكسب نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) وإقامة علاقات تعاون استراتيجية.