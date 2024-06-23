الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثلاثاء.. انطلاق النسخة السادسة من معرض "Big 5 Construct Egypt"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنطلق فعاليات النسخة السادسة من معرض ومؤتمرBig 5 Construct Egypt، خلال الفترة من ٢٥-٢٧ يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل فعاليات المعرض

والمعرض بمثابة أكبر وأهم حدث في صناعة البناء يجمع بين المجتمع المحلي والإقليمي والدولي للبناء والبنية التحتية في مصر.

هذا ويحرص المؤتمر على تقديم قيمة حقيقية للحضور، خاصة وأنه يتيح فرصة فريدة من نوعها الاكتشاف أحدث المنتجات والخدمات والمقارنة بينها وتقييمها واتخاذ قرارات شراء سليمة، كما يجمع الحدث كبار الموردين، والمصنعين والموزعين لعرض حلولهم المبتكرة في مواد البناء، والالات والمعدات والبرمجيات وما غير ذلك.

انطلاق فعاليات النسخة السادسة من معرض "Big 5 Construct Egypt" بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعالمية

أفراد وشركات مصرية رائدة من بين 76 متأهلًا للتصفيات النهائية لجوائز Big 5 Egypt Impact Awards 2024

 

ويعد معرض Big 5 Construct Egypt، حدث البناء الأكثر تأثيرًا في مصر من ويتم بدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشترك في موقعه مع النسخة الثانية من معرض مصر للبنية التحتية والمياه حتى تتمكن سلسلة قيمة البناء والبنية التحتية الكاملة من التواصل والتعلم والقيام بالأعمال التجارية.

ومن المقرر أن يستضيف الحدث أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة، مما يخلق حدثًا زلزاليًا للابتكار والخبرة العالمية. يرحب هذا الحدث بأكثر من 20،000 من المتخصصين المؤهلين في هذا المجال، ويعد بمثابة منصة لاستكشاف العروض ومشاركة الأفكار وكسب نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) وإقامة علاقات تعاون استراتيجية.

 

إنطلاق Big الافريقي السادسة النسخة الثلاثاء

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات النسخة السادسة من معرض "Big 5 Construct Egypt" بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعالمية

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

عاجل| رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)