4 قرارات لمصلحة الجمارك بالسماح والمنع من تصدير واستيراد عدة سلع

نشرت مصلحة الجمارك، 4 منشورات تم تعميمها على كافة المنافذ؛ لتنظيم العمل بالمنع والسماح لعدة سلع بالموافقة على الاستيراد أو التصدير.

تفاصيل القرارات

المنشور الأول وهو منشور استيراد رقم (24) لسنة 2024 بخصوص تطبيق كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم ٨٩٦ بتاريخ ٢٠١٤/٦/٣ بكل شروطه والمنتهي إلى أن شركة أي إس أيه جي للحلال ستبدأ في إصدار النسخة الجديدة المعدلة جنبا إلى جنب مع النسخة المعمول بها حاليًا لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بعدها صلاحية الشهادة الحالية ويقتصر العمل على الشهادة المعدلة اعتبارا من ٢٠٢٤/٩/١ وعلى مسئولية الشركة وعلى النحو الوارد بالكتاب الموضح عاليه علما بأن النسخة (المعدلة) لشهادة حلال (مطبوع خلفه).



والمنشور الثاني، هو منشور استيراد رقم (23) لسنة 2024، بخصوص تطبيق كتاب الدكتورة رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية رقم ٨٧٦ بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣ بشأن التأكد من وجود موافقة الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل الإفراج عن أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية المستوردة من الخارج وسداد الرسوم المقررة، وذلك على النحو الوارد بالكتاب الموضح عاليه.



والمنشور الثالث، هو منشور استيراد رقابى رقم (26) لسنة 2024 بخصوص تطبيق قرار المهندس وزير التجارة والصناعة رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٤ الصادر في ٢٠٢٤/٥/٢٧ الموضح بعاليه وخلفه، والذي يعمل به اعتبارًا من تاريخ اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية بالعدد ١٣٧ في ٢٠٢٤/٦/١٢، بشأن وقف استيراد الإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من مطاط بند جمركي (٤٠۱۱۱۰۱۰)، وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١، ولا يسري هذا القرار على الحالات الآتية: ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، وما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به.



والمنشور الرابع، هو منشور تصدير رقم (15) لسنة 2024، بخصوص تطبيق والصناعة رقم ٢٧١ لسنة ۲۰۲٤ بكل شروطه، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم ٨٨ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه بعاليه لمدة ثلاثة أشهر، ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن حظر تصدير صنف السكر إلا للكميات الزائدة عن حاجة الأسواق المحلية.