الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية يوجّه بسرعة حل مشكلة الصرف بميت غمر نتيجة هبوط أرضى

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة التعامل الفوري لحل مشكلة الصرف الصحي بمدينة ميت غمر نتيجة هبوط أرضي بإحدى المناطق بالمدينة.

حيث تم على الفور تحرك فريق عمل من رئاسة مركز ومدينة ميت غمر وشركة مياه الشرب والانتقال لموقع الحدث بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية حيث يجري حاليًا التعامل مع الواقعة وحل مشكلة الصرف الصحي بالمدينة وعودة الأمور إلى طبيعتها كما كانت.

وقال مختار، إن التعاون والتنسيق الكامل دائم ومستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق بمحافظة الدقهلية للتعامل الفورى الجاد مع أي طوارئ للسيطرة عليها والتخفيف من حدتها.

من جانبه، أوضح رئيس شركة مياه الشرب أنه تمت السيطرة على العطل المفاجئ بخط الصرف الصحي في دقادوس بميت غمر، وتم توفير حلول بديلة، مشيرًا إلى أن العطل المفاجئ كان بسبب هبوط أرضي أسفل خط انحدار للصرف الصحي بقطر 1000 مم في منطقة دقادوس بميت غمر، وتم التنسيق مع الوحدة المحلية بميت غمر للسيطرة على المياه ومنع وصولها إلى مقام فضيلة الشيخ الشعراوي، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال المطلوبة للإصلاح جارية وسيتم الانتهاء منها سريعًا. وأضاف أن الشركة قامت بتوفير وسائل بديلة لنقل مياه الصرف الصحي بعيدًا عن المقابر حتى يتم إصلاح العطل بشكل كامل.

1000579064
1000579064
1000579067
1000579067
أيمن مختار محافظ الدقهلية ميت غمر مدينة ميت غمر الدقهلية

مواد متعلقة

خدمات مطورة بأسعار رخيصة.. الآلاف يختارون قضاء عيد الأضحى فى شاطئ جمصة

الآلاف يستمتعون بالألعاب الترفيهية فى مراكز شباب الدقهلية

رئيس حى غرب المنصورة يتابع أعمال لجنة التفتيش على المخابز

لاستقبال النشء خلال العيد.. فتح 27 مركز شباب بقرى "حياة كريمة" بشربين

توزيع لحوم 54 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية

مصرع وإصابة 4 إثر سباق دراجات بخارية بالدقهلية

محافظ الدقهلية يتابع استمرار حملات إزالة التعديات والبناء المخالف خلال إجازة العيد

شاطئ جمصة "كامل العدد" ثالث أيام عيد الأضحى.. وخطة لتأمين زواره

الأكثر قراءة

4 قرارات من الأهلى بعد وفاة مشجعتى النادى

عاجل.. مصدر ببعثة الحج: لا مفقودين بين حجاج القرعة والسياحة والتضامن

النيابة تجرى تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع مشجعتين لنادى الأهلى بالإسكندرية

صديقة مشجعتى الأهلى المتوفيتين: كانتا تشعران بالموت قبل المباراة (فيديو)

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

الدستور تحقق وتوثق مشاهد حية من رحلة أهوال تهريب السودانيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة