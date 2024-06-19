محافظ الدقهلية يوجّه بسرعة حل مشكلة الصرف بميت غمر نتيجة هبوط أرضى

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة التعامل الفوري لحل مشكلة الصرف الصحي بمدينة ميت غمر نتيجة هبوط أرضي بإحدى المناطق بالمدينة.

حيث تم على الفور تحرك فريق عمل من رئاسة مركز ومدينة ميت غمر وشركة مياه الشرب والانتقال لموقع الحدث بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية حيث يجري حاليًا التعامل مع الواقعة وحل مشكلة الصرف الصحي بالمدينة وعودة الأمور إلى طبيعتها كما كانت.

وقال مختار، إن التعاون والتنسيق الكامل دائم ومستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق بمحافظة الدقهلية للتعامل الفورى الجاد مع أي طوارئ للسيطرة عليها والتخفيف من حدتها.

من جانبه، أوضح رئيس شركة مياه الشرب أنه تمت السيطرة على العطل المفاجئ بخط الصرف الصحي في دقادوس بميت غمر، وتم توفير حلول بديلة، مشيرًا إلى أن العطل المفاجئ كان بسبب هبوط أرضي أسفل خط انحدار للصرف الصحي بقطر 1000 مم في منطقة دقادوس بميت غمر، وتم التنسيق مع الوحدة المحلية بميت غمر للسيطرة على المياه ومنع وصولها إلى مقام فضيلة الشيخ الشعراوي، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال المطلوبة للإصلاح جارية وسيتم الانتهاء منها سريعًا. وأضاف أن الشركة قامت بتوفير وسائل بديلة لنقل مياه الصرف الصحي بعيدًا عن المقابر حتى يتم إصلاح العطل بشكل كامل.

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