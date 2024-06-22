تجديد حبس المتهم بتسريب الامتحانات عبر تطبيق "واتسآب"

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس حبس المتهم بإدارة مجموعات عبر تطبيق "واتسآب" وادعائه بقدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة مجموعات عبر تطبيق "واتسآب"، وادعائه بقدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي.



وبالفحص تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم تحديد وضبط المذكور، طالب،وبحوزته 2 هاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.



واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.