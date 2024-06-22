السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لدعمهم معنويا.. "مع الطالب قبل الامتحان" مبادرة أطلقها مدرسو كوم حمادة بالبحيرة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

شهدت  لجنة مدرسة محمد عيسى موسى إحدى لجان الثانوية العامة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة،  تواجد بعض مدرسى مادة اللغة العربية، وبعض المواد الأخرى،  وذلك من أجل المساهمة في الشد من ازر الطلاب أثناء دخولهم اللجنة لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

رفع الروح المعنوية للطلاب قبل الامتحان

وأكد وليد تميم مدرس مادة الجغرافيا،  أنه  دائم الحرص على مشاركة أبنائه الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات،  وذلك من أجل رفع الروح المعنوية لهم،  من خلال بعض الكلمات التشجيعية، مؤكدًا إلى ان الطالب عادة ما يكون متوتر قبل دخول الامتحانات،  فيجب أن نكون خلفهم لكى يطمئن مع بداية الامتحان.

قبل الامتحان هو أهم وقت يجب الوقوف خلف طلاب وطالبات الثانوية العامة

كما شهدت لجنة مدرسة محمد عيسى موسى إحدى لجان الثانوية العامة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة تواجد مصطفى حسن مدرس مادة اللغة العربية، والذى قام بالمراجعة مع الطلاب قبل دخولهم الامتحان، وفى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن أهم وقت يجب الوقوف خلف طلاب وطالبات الثانوية العامة، لمساندتهم هو قبل الامتحان مباشرة، حيث يكون الطالب متوتر بعض الشيء في انتظار دخول الامتحان،  مشيرا إلى أنه يقوم بالتحدث مع الطلاب واعطاهم بعض النصائح الخاصة بأداء الامتحانات.

من ناحية أخرى، أكد عماد دغيم مدرس مادة الرياضيات لـ" الدستور" أنه تم إطلاق مبادرة "مع الطالب قبل الامتحان " من قبل العديد من المعلمين داخل مدينة كوم حمادة،  حيث سيتواجد مدرس المادة التي سيتم الامتحان بها أمام اللجنة بوقت كاف من أجل المراجعة النهائية لجميع الطلاب، مع توجيه الطلاب بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة اللغة العربية وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2024

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