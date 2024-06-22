الحرارة الشديدة "تغيب" أولياء الأمور من أمام لجان الثانوية بالوادي الجديد

شهد محيط لجان إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، حالة من الهدوء، وغياب لأولياء الأمور بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحر الشديد.

ونشرت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، بإشراف اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، عناصر من الشرطة النسائية والسرية لتأمين لجان طالبات الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة، كما جرى نشر قوات من إدارتي المرور والحماية المدنية في محيط اللجان والطرق المؤدية لها، لتأمين عملية دخول وخروج الطلبة.

وجرى تنفيذ خطة أمنية مكثفة لتأمين جميع اللجان بالمحافظة، وشكلت المديرية غرفة عمليات داخل المديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات وسرعة فحصها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

ومن جهته، يتابع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات بالمديرية، للتواصل اللحظي بكافة اللجان وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية.

وناشد وكيل الوزارة أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان لعدم إثارة أى قلق أو توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الامتحان وحرصًا على مصلحتهم، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.