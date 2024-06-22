توتر وترقب وصداقات جديدة.. حكايات من أمام لجان الثانوية بسوهاج

في ظل أجواء مشحونة بالتوتر والترقب، تنتظر عائلات طلاب الثانوية العامة 2024 أمام لجان الامتحانات بفارغ الصبر، حاملين معهم دعوات النجاح والتفاؤل لأبنائهم.

وتتحول هذه الساعات الطويلة من الانتظار إلى مساحة لتنشأ فيها صداقات جديدة بين أولياء الأمور، خاصةً الأمهات، اللاتي يجتمعن تحت مظلة هدف واحد: دعم أبنائهم في هذه المرحلة الحاسمة.

وتتبادل الأمهات الحديث عن تجارب أبنائهن مع الامتحانات، وتتشارك النصائح حول كيفية التعامل مع الضغوط النفسية، وتقدم كل منهن الدعم المعنوي للأخرى.

ولم تمنع حرارة الشمس اللافحة من تواجد أولياء الأمور، فكل منهم يسعى للتخفيف من حدة التوتر على أبنائهم، من خلال انتظارهم بفارغ الصبر، واستقبالهم بابتسامة مشجعة، والاستماع إلى أحاديثهم عن الامتحان.

ولكن البعض الآخر يفضل اللجوء إلى القرآن الكريم والدعاء لأبنائهم، إيمانًا منهم بأهمية القوة الإيمانية في هذه اللحظات.

وتزداد هذه الروابط قوة مع مرور أيام الامتحانات، حيث تتبادل العائلات التهاني بالنجاح، وتقدم الدعم النفسي والمعنوي لمن لم يحالفهم الحظ.

وتبقى هذه الصداقات التي تنشأ على نار الامتحانات، شاهدة على روح التعاون والتكاتف التي تسود المجتمع المصري، خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

امتحانات الثانوية العامة 2024



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.



وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

واقرأ:

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة