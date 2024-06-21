دقيقة حدادًا ولافتات نعى.. لفتة إنسانية قبل مواجهة الأهلى والداخلية بالدورى

وقف لاعبو فريقي الأهلي والداخلية لمدة دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الفريقين حاليًا على ملعب "السلام" ضمن الجولة الـ12 المؤجلة ببطولة الدوري.

وجاء القرار بعد وفاة مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية منذ يومين، إثر ‏حادث سير وقع بعد انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وحرص جماهير الأهلي على تقديم لفتة طيبة لروح الثنائي بتجهيز بانر مكتوب عليه "اللهم ألهم أهاليهم الصبر والسلوان، رحم الله نرجس ونورهان".

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن عن تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الداخلية في السابعة مساء اليوم على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي وأحمد عبدالقادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

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