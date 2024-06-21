الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سبب تأخر انطلاق مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى

الأهلي
الأهلي

تأخر انطلاق مباراة الأهلي والداخلية التي ستقام اليوم في الجولة الـ12 المؤجلة من بطولة الدوري، والمقامة على ملعب السلام.

وجاء السبب وراء التأخير، هو طلب محمد إبراهيم حكم المباراة بتغيير لاعبي الأهلي الطاقم الرئيسي واختيار الطاقم الثاني أو الثالث، قبل أن يتم الاستقرار على اختيار الطاقم الثالث والذي لا يتشابه تمامًا مع طاقم لاعبي الداخلية مستضيف المباراة.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن عن تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الداخلية في السابعة مساء اليوم على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي وأحمد عبدالقادر ‏وأليو ديانج وعمرو السولية وأنتوني موديست وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.‏

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