اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

أجرى المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد، تحقيقا موسعًا في اتهام فرد أمن يعمل بأحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، للاعب الأهلي إمام عاشور، بالتعدي عليه بالضرب.

واستمعت النيابة لأقوال “عبدالله م- المجني عليه”، حيث أكد أنه أثناء تواجده في موقع عمله امس الخميس، وفي الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتان نزل منهما حوالي 10 إلى 15 شخصا، اقتحموا بوابة المول رغم محاولاته لإيقافهم، خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت المبكر.

وأضاف أمام احمد سامي وكيل اول نيابة الشيخ زايد، أنه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل قائلا: "فيه إيه بس يا كابتن؟.. مفيش محلات فاتحة دلوقتي"، ليفاجئه إمام عاشور بوابل من السباب والألفاظ البذيئة قائلا: "مراتي اتعاكست ...."

وتابع أنه عندما دخل الى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فاسقطه إمام عاشور على الارض ففقد الوعي وولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب اذا كان هو ام شاركه آخرون ممن يرافقونه.

واتهم مشرف الأمن، إمام عاشور بضربه وسبه وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات حيث أصيب بكدمة في الرجل.

وكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كان متواجدا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد.