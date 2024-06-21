كشف غموض مقتل سائق تاكسى فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على المتهمين بإنهاء حياة سائق التاكسي المختفي منذ 10 أيام وعُثر عليه قتيلًا في صحراء مدينة غرب قنا.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا بتغيب سائق تاكسي يُدعى وافي حسن أبوالمجد، 33 عامًا، من منطقة الحميدات وسيارته منذ 10 أيام.

تشكل فريق بحث من قبل مباحث المديرية والتي توصلت إلى المتهمين في ارتكاب الواقعة وهما إبراهيم.م.ح، من أسيوط ومقيم في بندر قنا، وأحمد.ع، من البلينا محافظة سوهاج، من خلال فحص كاميرات المراقبة التي أظهرت تواجد المتهم الأول مع المجني عليه قبل اختفائه مباشرة داخل السيارة التاكسي أمام مسجد عبدالرحيم القناوي في بندر قنا.

تم ضبط المتهمين واللذين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأن المتهم الأول تعرف على المجني عليه وقام بتوصيله في السابق، واستغل ذلك وخطط لمكالمته بحجة توصيله إلى مدينة قنا الجديدة شرق، لكنه اتجه به إلى مدينة غرب قنا وأنهى حياته بعدة طعنات بالاشترك مع المتهم الثاني وسرقا سيارته التاكسي وأمواله وهاتفه المحمول.

تم العثور على الجثة بعد التحقيق مع المتهمين والسيارة التاكسي التي تمت إعادتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.