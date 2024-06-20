الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العثور على جثة شاب بها طلقات نارية وسط الزراعات فى نجع حمادى

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية على جثة شاب بها طلقات نارية خرطوش وسط الزراعات، في مركز نجع حمادي، شمالي  محافظة قنا.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة شاب بها طلق خرطوش بمنطقة الإصلاح في دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد رضا، معاون أول مباحث مركز شرطة نجع حمادي وتبين بعد الفحص العثور على جثة "ع.م"، يبلغ من العمر 38 عامًا، بها إصابات طلق خرطوش وسط الزراعات بمنطقة الإصلاح في نجع حمادي.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

قنا محافظ قنا محافظة قنا “ جثة هامدة ” جثة

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