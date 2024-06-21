الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة أسيوط" تعلن تطبيق إجراءات الحجر الصحي على الحجاج القادمين من السعودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت مديرية الصحة والسكان بأسيوط تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين من أداء فريضة الحج من الأراضي السعودية علي رحله اير كايرو رقم SM456 والقادمه من جده في تمام الساعة العاشره صباحا وتحرير كروت الصحة العامه لجميع الركاب القادمين وتسليمهم كروت المتابعة الطبية، عقب وصولهم الي مطار اسيوط الدولي، وذلك من خلال فرق الحجر الصحي بالمطار.

وتابعت مديرية الصحة بأسيوط خلال البيان الإعلامي الصادر من مكتبها الإعلامي أن جميع القادمين علي رحلات الطيران  إلى مطار اسيوط يخضعون للفحص الطبي والحراري، قبل دخولهم للبلاد.


متابعة الحجاج عن طريق برنامج متابعة الوافدين من الخارج

وقال الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أن هذا الإجراء يعد ضمن استعدادات الطب الوقائي بمديريه الصحه باسيوط لاستقبال الحجاج القادمين من السعوديه علي كافة الرحلات القادمة لمطار اسيوط مؤكدًا أنه سيتم متابعه جميع الحجاج القادمين من السعوديه عن طريق برنامج متابعه الوافدين من الخارج.

وأوضح الدكتور احمد سيد موسي أن كروت المتابعة تحتوي على معلومات كاملة عن الحاج ومقر إقامته، ورقم هاتفه، حيث يتم متابعة الحجاج لمدة 14 يوما، من عودتهم للأراضي المصرية، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم أي مساعدة طبية خلال أيام المتابعة.      

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوافدين القادمين من الخارج للتأكد من سلامتهم.

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مديرية الصحة والسكان بأسيوط إجراءات الحجر الصحي أداء فريضة الحج الأراضى السعودية الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة

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