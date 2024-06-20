محافظ أسيوط: استمرار أعمال تشجير مسار العائلة المقدسة بقرية درنكة (صور)

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار أعمال تشجير وزراعة الأشجار بطريق مسار العائلة المقدسة بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة".

وأكد المحافظ تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات وتذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة لتنفيذ فعاليات المبادرة، والتي تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها، وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين.

تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتوعية بطريق مسار العائلة المقدسة

وأوضح أن رئاسة مركز ومدينة أسيوط واصلت جهودها فى زراعة وتشجير طريق مسار رحلة العائلة المقدسة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى وإدارة المخلفات الصلبة وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، فضلًا عن تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتوعية بطريق مسار العائلة المقدسة من بدايتها بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط إلى دير العذراء بجبل درنكة بمركز أسيوط ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة" و"اتحضر للأخضر"، وذلك تحت إشراف ومتابعة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط، ونوابه ومسئولى القسم الزراعى بالمركز، ووليد جمال رئيس قرية درنكة.



وأضاف المحافظ أنه من خلال تلك الجهود تم تكثيف أعمال النظافة والتشجير ورى الأشجار بواسطة العمال ومعدات الكنس الآلي، ورفع الأتربة الموجودة بجوار وأعلى الأرصفة والجزر، ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بأسيوط، بالإضافة إلى زراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة وغير المثمرة (فيكس - جهنمية - ليمون - يوسفي) وبناء أحواض لحمايتها، فضلًا عن تنفيذ أعمال دهانات لبعض الأسوار الموجودة وكتابة عبارات وطنية ورسائل توعية عليها، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية لحثهم على أهمية النظافة والتخلص السليم من المخلفات ووضع سلات القمامة لتجميع المخلفات البلدية وزراعة شجرة أمام كل محل، وذلك لتوفير بيئة نظيفة للمواطن الأسيوطي بكل الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة، ونشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.

زراعة الاشجار بأسيوط

زراعة الاشجار بأسيوط

زراعة الاشجار بأسيوط

زراعة الاشجار بأسيوط

زراعة الاشجار بأسيوط

زراعة الاشجار بأسيوط

زراعة الاشجار بأسيوط

زراعة الاشجار بأسيوط