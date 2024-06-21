استمرار أزمة المياه في مطروح.. والشركة تكشف عن الأسباب

عقب استمرار أزمة المياه التي شهدتها مدينة مرسى مطروح منذ أيام فعل أهالي مطروح هاشتاج "مطروح بلا مياه" واستغاثوا بالمسئولين لإنقاذهم وحل تلك الأزمة.

_أزمة المياه

وقال أهالي مطروح لـ"الدستور، إن أزمة المياه مستمرة في مدينة مرسى مطروح ويتم ضخ المياه كل 15 يوما لمناطق محددة ولم يكفي هذا الضخ احتياجاتنا، موضحين أنهم يقوموا بشراء سيارة المياه 20 طن بـ 1500 جنيه.

وأوضح الأهالي أن ازمة المياه تتفاقم يوما بعد يوم منذ بدء موسم الصيف السياحي "الضخ قليل وشركة المياه تصدر بيانات وهمية والمواطن هو الضحية".

وطالب الأهالي المسئولين بتشغيل محطات التحلية بكامل طاقتها لتوفير المياه وتلبية احتياجات السكان، لافتين إلى أنه يتم محاسبة المواطن مرتين الأولى عند شحن كارت المياه والثانية عند شراء السيارات “لابد من محاسبة المسئولين عن تلك الأزمة”.



_زيادة أعداد زوار المحافظة

من جانبه أكد محمد خضر المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، لـ"الدستور، أن أزمة مياه الشرب التي تشهدها مدينة مرسى مطروح تعود إلى زيادة أعداد زوار المحافظة منذ بدء إجازة عيد الأضحى حيث بلغ عدد الزائرين أكثر من مليون ونصف مصطاف تقريبا بالاضافة الى زيادة الطلب على كميات المياه وقلة الوارد من خط الساحل الشمالي الذي تخطت نسبة الإشغال به الـ 3 ملايين شخص.

_ضخ المياه

وأشار إلى أنه جاري التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه الرميلة 4 بطاقة إنتاجية 65 الف متر 3 قابلة للزيادة إلى 130 الف متر 3 وبعد دخول المحطة الخدمة ستساهم بشكل كبير في زيادة الوارد من المياه إلى مدينة مرسى مطروح، موضحا أن الضخ على المناطق يكون بنظام المناوبات وهى عبارة عن فتح المياه على شبكات مناطق المدينة تباعا وحسب كميات المياه المتوفرة وفى حال عدم وصول المياه الى بعض المواطنين يتم الدفع بسيارات مياه التى تخص الشركة بعد سداد الرسوم المقررة، حيث أن سيارات نقل المياة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح متوفرة باسعار " سيارة سعة 10 طن ب 80 جنيه، سيارة سعة 15 طن ب 120جنيه "، مؤكدا أن الاسعار المبالغ بها التي يتداولها المواطنين تتبع سيارات نقل مياه خاصة ولا تخضع للشركة.