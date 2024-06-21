مرسى مطروح تعلن الشواطئ الآمنة وتحذر من السباحة فى "عجيبة" و"الأبيض"

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن الشواطئ الآمنة التي يمكن السباحة فيها وهى: "روميل- البنست- النخيل- بحيرة كليوباترا- الليدو- مطروح العام- الغرام- مينا حشيش- علم الروم"، مشددًا على الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميًا وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظًا على أرواح الجميع.

ارتفاع الأمواج

وحذَّر المصطافين من السباحة في الشواطئ المفتوحة وهي: "الابيض، وام الرخم، وعجيبة" اليوم الجمعة؛ لعدم استقرار البحر وارتفاع الأمواج ووجود سحب، والتأكيد على عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهى للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

وأكد جاب الله أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يتابع أولًا بأول الحالة العامة للشواطئ، مع التشديد على مستأجري الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم نزول المصطافين وكل المترددين على البحر خاصة في فترة النوات.

تعليمات رؤساء الشواطئ

ووجَّه رئيس مدينة مرسى مطروح، رؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف، بضرورة منع رواد الشواطئ من السباحة والالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية على البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، ونحن غير مسئولين تمامًا عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد بها خدمات أو مسئولون للشواطئ من مركز ومدينة مرسى مطروح.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.