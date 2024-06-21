ضبط البلوجر لوشا بتهمة قيادة سيارة بلوحات مطموسة ورخصة منتهية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على البلوجر "لوشا" لقيادته سيارة مطموسة الأرقام وانتهاء رخصة القيادة وحرر محضر بالواقعة.

رصدت أجهزة الأمن قيام شخص بطمس اللوحات المعدنية والسير بها في الشوارع بالمخالفة لقانون المرور.

وكشف الفحص قيام البلوجر "لوشا" بالظهور في فيديوهات بسيارة حديثة مطموسة الأرقام، وألقي رجال المباحث القبض على المتهم وبحوزته السيارة، وتبين أنها مطموسة الأرقام ومنتهية الرخصة، وتم التحفظ على السيارة والمتهم بمنطقة السيدة زينب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة.