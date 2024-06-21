الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط أقراص مخدرة بـ10 ملايين جنيه في المرج

الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 10 مليون جنيه.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (371،500 ألف قرص مخدر ومؤثر– سيارتين).
وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (10،150 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن الاقراص المخدرة مليون جنيه مكافحة المخدرات قسم شرطة المرج

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