ضبط أقراص مخدرة بـ10 ملايين جنيه في المرج

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 10 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (371،500 ألف قرص مخدر ومؤثر– سيارتين).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (10،150 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.