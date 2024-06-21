الجمعة 21 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

السفير الأرميني لدى
السفير الأرميني لدى تل أبيب

استدعت إسرائيل، اليوم، سفير أرمينيا لديها، عقب اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين.

وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية باستدعاء سفير أرمينيا في تل أبيب للتوبيخ، وذلك بعد ساعات على إعلان بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

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وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "استدعينا السفير الأرميني لتوبيخه بشدة بعد اعتراف بلاده بفلسطين".

أرمينيا تعترف رسميًا بدولة فلسطين

وسبق وأعلنت دولة أرمينيا، صباح اليوم، عن اعترافها رسميًا بدولة فلسطين.

ونشرت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، اعتراف يريفان رسميًا بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية الأرمينية، في بيانها: "الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة والصراع العسكري المستمر يتوسط القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل".

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وأكدت الخارجية الأرمينية رفض يريفان رفضًا قاطعًا استهداف البنى التحتية المدنية والعنف ضد المدنيين، وارتهانهم وأسرهم أثناء النزاع المسلح، وتنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة.

وتابعت الخارجية الأرمينية: "انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهى مهتمة بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإحلال الصلح الدائم بين الشعبين اليهودي والفلسطيني. لقد دأبنا من مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ حل الدولتين. نحن على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

واختتم بيان أرمينيا: "بناء على ما سبق، وتأكيدًا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، نعلن اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".

ورحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، معربة عن التقدير الكبير لهذا القرار الشجاع والهام.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن هذا القرار يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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