باحثة سياسية: إسرائيل تستعد لحرب موسعة على لبنان.. و"حزب الله" حدد بنك الأهداف

قالت الدكتورة إيمان شويخ، الباحثة السياسية، إن إسرائيل لديها نية منذ الثامن من أكتوبر الماضي بشن حرب على "حزب الله" اللبناني، والقضاء عليه، على غرار القضاء على حماس من أجل منع هذا التهديد.

وأضافت شويخ، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نية وعزيمة وقرارا إسرائيليًا اتخذ بشن حرب موسَّعة على لبنان، لافتة إلى أن الأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله" في خطابه الأخير كان تصعيديا جدًا، وحدد من خلاله بنك الأهداف، وبيّن قابلية وقدرة "حزب الله" على استهداف إسرائيل بحرًا وبرًا وجوًا، وكأنه يعلن الحرب للمرة الأولى منذ الثامن من أكتوبر.

الضغط على أوروبا والولايات المتحدة

وأوضحت الباحثة السياسية أن سبب التصعيد الذي أطلقه "حزب الله" هو المعطيات والمعلومات التي تواردت إلى لبنان، وأهمها أن إسرائيل ستشن حربا كبيرة على لبنان من أجل إبعاد مقاتلي "حزب الله" عن الحدود.

وأشارت الباحثة السياسية إلى أن حسن نصر الله هدد قبرص، وهو ما آثار الاستياء في لبنان، فضلًا عن ذلك يريد الأمين العام لـ"حزب الله" الضغط بشكل أكبر على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل عدم استخدام القواعد العسكرية الموجودة لديهم في قبرص، والتي يستخدمها الأوروبيون لإعطاء المعلومات لإسرائيل.