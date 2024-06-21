"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

كشفت صحيفة "هارتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن رغبة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الإعلان عن انتهاء الحرب في قطاع غزة بعد عملية رفح.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه في الوقت الذي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعداد قواته لإنهاء القتال في غزة للتركيز على الحرب المتنامية في الشمال، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مُحاصر بالضغوط السياسية والشعبية التي تلقي اللوم عليه فيما آلت إليه الأوضاع داخل إسرائيل بسبب الحرب.

جيش الاحتلال يرغب في إنهاء الحرب

وأضافت "هارتس" أن جيش الاحتلال يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح، موضحة أن جيش الاحتلال يرغب أيضًا في التركيز على عمليات دهم في غزة وفتح المجال لصفقة تبادل.

وأشار التقرير نقلًا عن مصادر للصحيفة، إلى أن إسرائيل قد تطلب خفض القوات بمحوري فيلادلفيا وصلاح الدين، موضحة أن قيادات جيش الاحتلال سيطالبون بعقد اجتماع مع نتنياهو ليطلبوا مساعدتهم على تحقيق الوضوح الاستراتيجي.

يأتي تقرير الصحيفة عقب تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيل هغاري، بأنه من غير الممكن القضاء على حركة حماس، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من الحرب على قطاع غزة.

وأثارت تصريحات هغاري استياء وغضب نتنياهو، خاصة بعدما انتقد الأول الساسة في إسرائيل وعدم طرحهم البديل عن حركة حماس في غزة.

مقتل وإصابة 5 جنود إسرائيليين في غزة

وسبق، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جنديين له وإصابة ثلاثة آخرين جروحهم خطرة في قطاع غزة.

وقال بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديين قتلا في معارك قطاع غزة وهما عومر سمادجا وسعاديا درعي من لواء غولاني، كما أصيب 3 جنود بجروح خطيرة.

وتجاوز عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق بيانات رسمية الـ650 منذ السابع من أكتوبر 2023.