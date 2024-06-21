اليوم.. محمد الغازى يدير لقاء الزمالك وفاركو بدورى النيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفاركو، المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتكون طاقم التحكيم من محمد الغازي حكما للساحة، ويعاونه المساعدان هاني عبد الفتاح ومحمد فاروق، ويتواجد على غرفة الفار محمود الدسوقي ويعاونه في الفار طارق مجدي.

يحتل الزمالك، المركز الحادي عشر بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم، بعدما خاض الفارس الأبيض 19 مباراة فقط.

ومازال يمتلك الزمالك، مؤجلات أخرى خلاف مواجهة الغد، أمام كلا من طلائع الجيش الجولة السادسة عشر، وبلدية المحلة الجولة السابعة عشر، وبيراميدز الجولة الثامنة عشر، والمقاولون العرب الجولة التاسعة عشر، وإنبي الجولة الثانية والعشرون، وزد الجولة الثالثة والعشرون.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فاركو، المقرر لها اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دورى nile).

وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد من القائمة بسبب تحويله للتحقيق يوم بعد غدًا السبت وعودة ناصر ماهر بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدى.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

الزمالك يدخل المباراة وفى جعبته 31 نقطة احتل بهم المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدورى من 19 مباراة خاضها حقق الفوز في 9 مواجهات، بينما تعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباك الفارس الأبيض 19 هدفًا.