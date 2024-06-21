الجمعة 21 يونيو 2024
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أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": كنت أثق فى ظهور زعيم جديد بعد سقوط الإخوان

أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين

قالت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، إنه: "في 30 يونيو 2013، كنت أدرك تماما أن تلك أيام اليقين بالدولة المصرية؛ لأنه حين حكم محمد مرسي الدولة المصرية، سرعان ما تم تفعيل زر الاستدعاء الوطني التاريخي لروح مصر، وتبين حينها أننا سنسير في ذلك الطريق وسننتصر في القريب العاجل، رغم التهديدات والممارسات الوحشية التي كانت تمارسها الجماعة الإرهابية بحق المصريين".

 

وأضافت بهي الدين، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هذا الوطن في تاريخه يجلب لنا دائما زعيما جديدا، وكنت أثق تماما أن الزعيم الجديد سيكون مشابها لكافة المصريين، وسيتحمل الكثير من المتاعب والتحديات من أجل هذا البلد، وبالفعل تحققت تلك الأمنية، وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي لينقذ وطننا من حكم الإخوان الإرهابية".

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