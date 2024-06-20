أميرة بهى الدين لـ"الشاهد": حزب التجمع يدعم الدولة ومؤسساتها بمنتهى الوطنية

أكدت المحامية أميرة بهي الدين أن التيارات الدينية والمتحالفين معها "متقاولين" على خراب البلد وحرقها.

وقالت أميرة، خلال لقائها ببرنامج" الشاهد"، مع د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حزب التجمع يدعم الدولة ومؤسساتها بمنتهي الوطنية".

أضافت: هناك قطاع من اليسار فقد رشده من أول 25 يناير، وعندما كان يذهب للمرافعة عن القتلة الذين قتلوا رفعت المحجوب، ويقولون إن هذا دفاع عن الحريات، وكيف ذلك وندافع عن أحد يفجر قنبلة ويقتل المواطنين المدنيين.

وتابعت: "عن تجربتي مع اليسار أن هذا الفصيل تحالف مع الإرهابيين وهذا أمر جلل، وقرروا يتحالفون مع الإرهابيين الذين قتلوا الشيخ الذهبي برصاصة في عينه الشمال حيث يقطن الشيطان وقتلوا الرئيس السادات في حادث المنصة وتباهوا بذلك وقتلوا ضباطا في مديرية أمن أسيوط عندما اقتحموا المديرية وسيد قطب كان يريد أن يهد القناطر الخيرية ويغرق الفلاحين بسبب صراعه مع الدولة وعبدالناصر، فالجماعات الدينية جماعات بريجماتية تتحالف مع الشيطان".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.