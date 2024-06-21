رغم وجوده فى قائمة الأهلى لمواحهة الداخلية.. تفاصيل مشاجرة إمام عاشور

تداول رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لخناقة إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي في أحد المولات بالمدن الجديدة خلال الساعات الماضية، حيث حاولت "الدستور" الاقتراب من مصادرها داخل القلعة الحمراء لكشف ملابسات الواقعة فجاءت كالتالي:

- زوجة إمام عاشور كانت في السينما بصحبة أصدقاء لها وخرجت الساعة ٥ صباحًا.

- الكاميرات رصدت أن فيه شخص من الأمن بيتكلم معاها لمدة ثوان معدودة.

- زوجة إمام كان معاها ناس أكيد لو اتعاكست كان حد فيهم عمل رد فعل على الأقل.

- إمام عرف الصبح بعد ما رجع من ماتش الأهلي والاتحاد أن مراته اتعاكست.

- ذهب للمول صباحًا وطلب اأه يدخل بصحبة مجموعة من أصدقاؤه.

- أمن المول عرض عليه المساعدة ومعرفة الموضوع لحله، لكن إمام رد عليهم: “هجيب حق مراتي بنفسي”.

- إمام دخل واعتدى هو واللي معاه على فرد أمن حتى أغمى عليه.

- المول حاول ينهي الموضوع وعرض على فرد الأمن مكافأة شهر من راتبه لإنهاء الموضوع.

- فرد الأمن رفض وقال: “أنا أضربت واتهانت وعاوز حقي”.

- إدارة المول قالت له: “أنت حر بس مالناش دعوة بك”.

- فرد الأمن توجه لأقرب قسم شرطة وحرر محضر وذهب معاون المباحث للحصول على الفيديوهات التي تثبت صحة الواقعة.

- الموضوع الآن في التحقيق وفي انتظار النتائج.

الجدير بالذكر أن اللاعب متواجد في قائمة فريقه لمواجهة الداخلية الليلة، على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشهدت قائمة الأهلي غياب كلا من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وكريم نيدفيد وعمر كمال وبيرسي تاو ووسام أبو علي وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني.

الوسط: اليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، رضا سليم، أحمد عبد القادر، اكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا، أنتوني موديست.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة الداخلية المقرر لها السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق مرانه الختامي، مساء أمس الخميس، على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري.