عاجل.. الأهلى يكشف لـ"الدستور" سبب استبعاد محمد الشناوى من مباراة الداخلية

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب استبعاد محمد الشناوي، حارس الفريق، من قائمة مباراة الداخلية المؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة دوري نايل.

ومن المنتظر أن يعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق لمباراة الداخلية.

وأكد المصدر لـ"الدستور" أن استبعاد الشناوي بسبب اراحته لضغط المباريات، التي يعاني منها النادي الأهلي في الفترة الحالية من اجل استكمال مشواره في بطولة الدوري العام.



قائمة الأهلي لمباراة الداخلية

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر، الشحات، ديانج، إمام عاشور، افشة، رضا سليم، عبد القادر، أكرم توفيق،كوكا.

خط الهجوم: كهربا، موديست.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة الداخلية، اليوم، بملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وأدى الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

الأهلي يكشف طبيعة إصابة عمر كمال عبدالواحد

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق أجرى أشعة وفحصًا طبيًّا اليوم أثبت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وأوضح طبيب الفريق أن عبدالواحد يبدأ من اليوم تنفيذ برنامج للاستشفاء والتأهيل في الجيم، على هامش المران الجماعي للتخلص من الإصابة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري نايل برصيد 39 نقطة، فيما يقبع فريق الداخلية في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.