التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الخميس، عن أن الحرب الإسرائيلية الدموية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ258 حرمت نحو 39 ألف طالب وطالبة من تقديم امتحانات الثانوية العامة، المقرر البدء بها بعد غدٍ السبت.

وأوضح المتحدث باسم التعليم الفلسطينية صادق الخضور، في بيان صحفي، اليوم، أن 450 طالبا من طلبة الثانوية العامة ارتقوا شهداء هذا العام جراء العدوان، بينهم 20 طالبا من الضفة الغربية.

وأشارت التعليم الفلسطينية إلى أنه من المقرر أن يلتحق 1320 طالبا وطالبة في اختبارات التوجيهي في 29 دولة عربية، بينهم 1090 يتواجدون في مصر، لافتا إلى أن طواقم الوزارة افتتحت أكبر قاعة في مصر، إضافة لافتتاح قاعات خاصة في روسيا، وتركيا، وقطر، فيما ستعقد الاختبارات في سفارات بقية الدول.

الإحصاء الفلسطينى: 136 ألف شهيد من نكبة 48 وحتى اليوم

ووفقا للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم داخل وخارج فلسطين أكثر من 136 ألف شهيد، في حين بلغ عدد الشهداء منذ بداية الانتفاضة الثانية عام 2000 وحتى 2024 حوالي 46500 شهيد، كما أن هناك أكثر من 37500 شهيد خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 2024، منهم أكثر من 15162 طفلا و10018 امرأة، إلى جانب أكثر من 147 صحفيا.

ويعتبر أكثر من 7000 مواطن في عداد المفقودين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك وفقًا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، فقد ارتقى فيها 520 شهيدًا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، كما نزح ما يقارب 2 مليون مواطن داخل القطاع بعيدًا عن أماكن سكنهم.