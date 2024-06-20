"أونروا": إسرائيل دمرت 67% من مرافق غزة.. ونعانى من نقص الأدوية

قالت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إيناس حمدان، إنه جرى تدمير ما يقرب من 67% من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة، جراء نحو 9 أشهر من الحرب الإسرائيلية المتواصلة، إلى جانب نقص النظافة والجفاف اللذين يهددان صحة الناس في جميع أنحاء غزة، مع استمرار انتشار الأمراض المعدية وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت حمدان أن الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية للمرضي في قطاع غزة، بجانب أن الوكالة تعاني من نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية لا تكفي، لافتة إلى أن الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية للمرضي في القطاع.

وأكدت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقدم خدماتها في القطاع من خلال 6 مراكز صحية، مضيفة أن هناك حاجة ماسة لإدخال المستلزمات الطبية إلى القطاع.