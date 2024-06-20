الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا": إسرائيل دمرت 67% من مرافق غزة.. ونعانى من نقص الأدوية

مرافق غزة
مرافق غزة

قالت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إيناس حمدان، إنه جرى تدمير ما يقرب من 67% من مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في قطاع غزة، جراء نحو 9 أشهر من الحرب الإسرائيلية المتواصلة، إلى جانب نقص النظافة والجفاف اللذين يهددان صحة الناس في جميع أنحاء غزة، مع استمرار انتشار الأمراض المعدية وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت حمدان أن الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية للمرضي في قطاع غزة، بجانب أن الوكالة تعاني من نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية لا تكفي، لافتة إلى أن الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية للمرضي في القطاع.

وأكدت أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقدم خدماتها في القطاع من خلال 6 مراكز صحية، مضيفة أن هناك حاجة ماسة لإدخال المستلزمات الطبية إلى القطاع.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا قطاع غزة البنية التحتية في قطاع غزة الحرب الإسرائيلية إسرائيل

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