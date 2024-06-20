محافظ بورسعيد: إزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية فى جمعيات الاستصلاح

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة احمد زغلف رئيس الحي واصلت حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وسرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الأجهزة التنفيذية شنت حملة مكبرة بحي الجنوب، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية فى جمعيات الاستصلاح "جمعيتى العبور والاتحاد" التابعة لمراقبة شرق على مساحة اجمالية 650 م، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لهذا الملف.

إزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية

إزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية

إزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية