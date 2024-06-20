"ليالى مصر".. التفاصيل الكاملة لحفل "كايروكى" بالإسكندرية وأسعار التذاكر

يستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات "ليالي مصر"، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا، وذلك يوم السبت الموافق 13 يوليو المقبل، على مسرح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

أسعار تذاكر حفل كايروكي بالإسكندرية

وطرحت شركة "تذكرتي" تذاكر الحفل المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة بعد أن نفدت نسبة فور طرحها، وجاءت بفئتين كالآتي:

Regular: 450

Fan Pit: 850

شروط حضور الحفل

كما وضعت الجهة المنظمة عدة شروط لحضور الجمهور حفل فريق كايروكي وهي:

ـ لا يسمح دخول الحفل بالأطعمة والمشروبات

ـ لا يوجد استرجاع أو تبديل للتذاكر

ـ الأطفال فوق سن 10 سنوات يحتاجون إلى تذكرة كاملة.

وتستعد الشركة المتحدة للعديد من الحفلات الغنائية الكبيرة بمشاركة كبار المطربين، حيث من المنتظر أن يطل النجوم على جمهورهم فى أكثر من محافظة لأول مرة، وستشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجآت الجماهيرية التى سيتم الإفصاح عنها قريبًا، على أن تكون هذه الحفلات بأسعار تتناسب مع الجمهور المتعطش للحفلات الغنائية.

مشروع "ليالى مصر" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

فى سياق متصل، نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إحداث حالة من الرواج الفنى الكبير، من خلال حفلات مشروع "ليالى مصر"، الذى تسعى من خلاله للحفاظ على الريادة المصرية فى الفن والثقافة، وتحقيق العدالة الثقافية والفنية فى كل ربوع الجمهورية، خاصة فى الدلتا والصعيد والمناطق الحدودية، وتستهدف "المتحدة" الترويج للكثير من محافظات الجمهورية كمقاصد للسياحة الداخلية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتقدم خلاله فرقة كايروكي باقة من أروع أغنياتها القديمة والحديثة منها «ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوستاريكا، متوحشنيش، نفسي أحبك».

فرقة كايروكي

جدير بالذكر أن فرقة كايروكي هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).