بـ"تلك القضية".. "كايروكي" تدعم غزة من عّمان وجزء من الأرباح لصالح الأهالي

وسط حضور جماهيري ضخم من الأردن والخارج، أحيت فرقة "كايروكي" حفلا غنائيا ضخما، مساء أمس على مسرح نادي البشارات للغولف على طريق المطار في العاصمة عمان، بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.

كايروكي تدعم غزة من عمان وجزء من الأرباح لصالح الأهالي

بدأ الحفل بفاصل غنائي أحيته الفرقة الأردنية "أوكتاف" التي قدمت التراث الأردني والفلسطيني بقالب حديث، ونال إعجاب الحضور وتفاعلهم، لا سيما أن الوصلة التي قدمتها الفرقة تناولت مواضيع "الأسير" وهواجس المحب للوطن والأرض والإنسان.

وبمجرد صعود فريق "كايروكي" الغنائي على مسرح الحفل تفاعل الجمهور بشكل كبير وسط هتافات للفريق الغنائي الذي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وردد الجمهور مع كايروكي كلمات الأغنيات خلال الحفل، الذي خصص الفريق جزء من ربحه لصالح الأهل في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، كما قدم الفريق أغنية "تلك قضية" تعبيرا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامنا معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج سياحي ثقافي فني جديد لهذا العام، يهدف إلى استقطاب السياح المحليين والدوليين للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفنية، التي تستمر حتى نهاية العام الحالي، حسب جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

وطرح الفريق مؤخرًا ألبوم «روما»، والذي ضم 12 أغنية، وهم «ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين»، إلى جانب أغنية «نفسي أحبك» بالتعاون مع سارة مول،، و«تارانتينو» بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو. التغطية الاعلامية وديع عزمى.