استمرار رفع الراية الخضراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية ونسب الإشغال 70%

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالًا ملحوظًا منذ الصباح الباكر، رغم انقضاء أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد المصطافين على شواطئ المدينة شرقًا وغربًا، للاستمتاع بالأجواء هربًا من الحر، حيث جاءت درجة الحرارة اليوم بالإسكندرية 33 درجة، وارتفعت نسب الإشغال بشواطئ شرق الإسكندرية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حالة البحر بالشواطئ، حيث شهدت بعض الشواطئ بالقطاع الشرقي حالة من الاستقرار وتم رفع الراية الخضراء، وبعض الشواطئ شهدت امواجًا خفيفة وتم رفع الراية الصفراء، وفي القطاع الغربي والعجمي كانت الأمواج متوسطة وتم رفع الراية الصفراء أيضًا، مطالبة المصطافين بالإلتزام بتحذيرات فرق الإنقاذ على الشواطئ.

وأوضحت "مصايف الإسكندرية" أن نسب إشغال الشواطئ في القطاع الشرقي صباح اليوم وصلت 70%، بينما شواطئ القطاع الغربي والعجمي وصلت النسبة إلى 20% حتى الآن.

وأكد الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم توزيع كل مفتشي الإدارة على طول الشريط الساحلي الكورنيش بقطاعيه الشرقي والغربي للتواجد على الشواطئ وبين المصطافين لأحكام السيطرة والرقابة على عمال الشواطئ ومنع أى أعمال بلطجة وفرض إتاوات واتخاذ كافة الإجراءات الفورية في حالة حدوث أي مخالفة.

وأضاف أن شواطئ الإسكندرية شهدت خلال أيام العيد إقبالًا كبيرًا من المصطافين والرحلات، حيث وصلت نسب إشغال الشواطئ إلى ذروتها هع انتصاف اليوم، لافتًا إلى أنه منذ بدء إجازة العيد ومع الإقبال الكبير على الشواطئ تم إعلان نسب إشغال الشواطئ، وإعلان الشواطئ التى وصلت نسب أشغالها إلى 100% وتوجيه الرواد للشواطئ التى مازالت نسب أشغالها لم تكتمل، للتسهيل على الرواد.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية