الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد في رابع أيام عيد الأضحى (صور)

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية اليوم

سجلت شواطئ الإسكندرية نسب إشغال مرتفعة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وصلت نسب اشغال معظم الشواطئ 100% لترفع شواطئ القطاعين الشرقي والغربي في الرابعة عصرًا لافتة "كامل العدد".

ورصدت الدستور في بث مباشر اليوم، زحام الشواطئ بالمصطافين وزاري الإسكندرية، حيث غطيت رمال الشواطئ بالشماسي، ومياه البحر بالمواطنين من كافة الأعمار.

واستعرضت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، خلال في بيان اليوم الأربعاء، تقرير الشواطئ برابع أيام الاضحى، حيث أجرى الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومفتشي الإدارة جولة مرورية على الشواطئ للتأكد من تنفيذ التوجيهات والملاحظات.

التأكيد على تعليمات الشواطئ 

وتم التأكد من تواجد أفراد الانقاذ وعمال الابراج  بالشواطئ، ومتابعة نظافة رمال الشواطئ ومياه البحر، ونظافة دورات المياه والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، والتأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس بالشواطئ، والتشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون إرتداء الرواد سترة النجاة، والتنبيه باستكمال منظومة السلامة والأمان واستكمال طفايات الحريق بجميع منافذ البيع وضرورة توافرها.

وأثناء المرور قام رئيس مصايف الإسكندرية باستطلاع أراء رواد الشواطئ للتأكد من عدم مخالفة الأسعار والإلتزام بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية وسؤالهم عن مدي رضائهم بالخدمات المقدمة لديهم.

وانتشر مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على كافة شواطئ الإسكندرية لتحقيق الانضباط وحل المشاكل فور حدوثها والرقابة على المستأجرين والعمال وكتابه التقارير بالمخالفات للعرض على رئيس الادارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إنقاذ عدد من المصطافين

وخلال اليوم تخطى بعض المصطافين المنطقة الأمنة للسباحة، وعلى الفور تم الاستعانة بوسيلة الإنقاذ السريعة (الجيت سكي) وتم انقاذهم وإخراجهم إلى المنطقة الآمنة للسباحة.

شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية عيد الأضحى المبارك كامل العدد الادارة المركزية للسياحة والمصايف تعليمات الشواطئ المنطقة الأمنة للسباحة

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