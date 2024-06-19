الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابع أيام العيد.. الرايات الصفراء والخضراء تغري المواطنين لاحتلال شوطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

واصلت شواطئ الإسكندرية استقبال المصطافين من زائري المدينة الساحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافدت أعداد كبيرة الأسر والرحلات على الشواطئ منذ صباح اليوم، رابع أيام العيد.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن حالة البحر اليوم مستقرة، ورفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الرايات الصفراء.

كشفت أن نسب إشغال القطاع الشرقي مع بداية الساعات الأولى لليوم تراوحت من 50 إلى 60%، بينما شاطى “إسكندر” حقق نسبة إشغال 90%، أما شواطئ القطاع الغربي فحققت من 40% إلى 50%.

وواصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية جهودها لليوم الرابع في إجازة عيد الأضحى المبارك  لاستيعاب وتسكين آلاف المصطافين، فضلا عن توجيه الرواد إلى الشواطئ التي ما زالت نسب إشغالها تستوعب الرواد، مع  المرور والتواجد الدائم لمفتشي الإدارة لتحقيق أعلى درجات الالتزام والسيطرة على كل المعوقات، وحلها على الفور.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة، انتشار مفتشي الإدارة على الشواطئ بالقطاعين الشرقى والغربي ومتابعة سير العمل لإحكام السيطرة والرقابة علي الشواطئ، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على رص الشماسي بطريقة متوازية وامتلاء الصفوف الأولى أولا قبل بدء اشغال الصفوف التالية، نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، ومتابعة أعمال نظافة مياه الشواطئ وإزالة أي مخلفات منها، وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ وتوعية الرواد بإلقاء المخلفات داخل صناديق القمامة.

كما أكد على تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الأبراج  وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة النجاة.

شوطئ الإسكندرية
شوطئ الإسكندرية
شوطئ الإسكندرية
شوطئ الإسكندرية
شوطئ الإسكندرية
شوطئ الإسكندرية
IMG-20240619-WA0004
IMG-20240619-WA0004
IMG-20240619-WA0003
IMG-20240619-WA0003
شواطئ الإسكندرية المدينة الساحلية حالة البحر الادارة المركزية للسياحة والمصايف عيد الأضحى المبارك

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