الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيراميكا كليوباترا يُطالب بتعيين حكام دوليين لمبارياته فى الدورى

سيراميكا
سيراميكا

هاجم سيراميكا كليوباترا في بيان رسمي، التحكيم بعد مباراة الفريق مع مودرن فيوتشر، والتي شهدت أخطاءً تحكيمية بالجملة من وجهة نظرهم.

وقال سيراميكا، في البيان، اليوم الخميس، إنه "طفح الكيل، ونفد الصبر، واستمرت الأخطاء التحكيمية، وتتابعت بشكل متكرر سقطت الأقنعة وانكشفت السوءات، مع تمادي لجنة بيريرا في تجاهل مطالبنا المشروعة، لإرساء مفاهيم العدالة والشفافية، وتوحيد القرارات، في كل الحالات، بصرف النظر عن ألوان قمصان الأندية، أو آفة التوازنات".

ضبط النفس

وأضاف: "تمسكنا في نادي سيراميكا كليوباترا بضبط النفس، حاولنا مرارًا وتكرارًا أن نتواصل مع دائرة صنع القرار في اتحاد الكرة، ولجنة الحكام.. ومع كل خطأ تحكيمي فج، يشهد به المنافسون لنا قبل المؤيدين، كنا نسعى لتلافي الخطأ، نترفع عن الصدام، ونرتفع إلى أعلى درجات السمو، لندعم ونساند، ونحاول الإصلاح وتقديم المقترحات وتأكيد الثقة". 

وتابع: "تحملنا في سبيل ذلك الكثير، وكلفنا دعمنا لمنظومة كروية ظلمتنا، وظلمت المسابقة، وظلمت نفسها، ضياع العديد من النقاط، منذ انطلاق مباريات دوري نايل لكرة القدم، للموسم الحالي 2023 - 2024، وسط أخطاء تحكيمية، شكونا من تكرارها، مبرهنين على موقفنا بالأدلة والوثائق والحالات المصورة،  ورغم ذلك استمر الخلل دون توقف".

وواصل: "إننا وإذ نرى في خلفية الفناء، جهودًا ملموسة من رابطة الأندية، لرفع مستوى المسابقة، وانتشالها من حالة الجمود الذي أصاب الكرة المصرية، وانعكس سلبًا على قاعدة تمثيل المنتخبات الوطنية، فإننا ندعو مجددًا، لتمكين الرابطة من إدارة كل عناصر اللعبة، بالشكل الذي يقضي على الثغرة التي تضرب كل جهود تطوير الدوري، وتقتل أهم سمات المنافسة الشريفة، وتبقى الأمور في المربع صفر، رغم حجم الجهود المبذولة، للخروج من النفق المظلم".

واستطرد: "إننا وإذ نلقي بهذا الطرح، فإننا نثق كل الثقة، أن تمكين رابطة الأندية من إدارة هذا الملف الشائك، هو الأمل الأخير لإنقاذ الموسم الكروي الحالي، بعد أن تعددت الشكاوى من كل أندية الدوري الممتاز بلا استثناء، ولم يعد الأمر قاصرًا على  نادٍ بعينه، ما يهدد استقرار المسابقة، ويضرب ميزان العدالة التحكيمية، ويخل بمبدأ المساواة بين الأندية المتنافسة، بما يخالف جميع الأعراف الكروية، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

واختتم: "حتى النظر في هذا الطرح، فإننا نطالب مجددًا، بتعيين حكام دوليين لإدارة مباريات فريق سيراميكا كليوباترا، فيما تبقى من الموسم الحالي، مشددين على احتفاظنا بحق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حال تجاهل مطالبنا العادلة، وفقًا للوائح والقوانين المحلية والدولية، للحفاظ على حقوقنا، ومن أجل تطبيق العدالة التي يسعى إليها الجميع، في مسابقة الدوري الممتاز".

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