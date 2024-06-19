الدورى الممتاز.. فيوتشر يحقق فوزًا صعبًا على سيراميكا بهدف دون رد

حقق فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا على نظيره سيراميكا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى فريق موردن فيوتشر الشوط الأول من مباراته أمام سيراميكا بالتقدم بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وأحرز هدف فيوتشر عبد الكبير الوادي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، بعدها حاول لاعبو سيراميكا العودة للمباراة وإدراك هدف التعادل لكن دون جدوى.

وخلال الشوط الثانى تمكن فريق فيوتشر من الحفاظ على التقدم، برغم إحراز سيراميكا لهدف في الوقت بدل الضائع، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتعرض أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا للطرد في الدقيقة 89.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 26 هدفًا واستقبلت شباكهم 19.

ويحتل سيراميكا الترتيب التاسع بجدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات أخرى، وسجل لاعبوه 38 هدفًا واستقبلت شباكهم 30

تشكيل سيراميكا أمام فيوتشر

وكان تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل -عبدالرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد- صديق ايجولا- أحمد القندوسي- محمد إبراهيم- أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابري- سعد سمير- خالد صبحي- نور علاء- محمد توني- أحمد القرموطي- مروان عثمان - فيڤور اكيم - چون ايبوكا.

تشكيل فيوتشر أمام سيراميكا

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، محمد صادق، كجالي درامي، خالد رضا، عبد الكبير الوادي

هجوم: أرنولد ايبا

وجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، الحاجي باري، باسم علي، محمد ربيعة، أحمد عاطف، محمد فاروق، علي زعزع، محمد نصير.