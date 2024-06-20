الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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16 مليون جنيه إجمالى إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" لمحمد إمام

اللعب مع العيال
اللعب مع العيال

حقق فيلم اللعب مع العيال من بطولة النجم محمد إمام، إيرادات أمس، رابع أيام عيد الأضحى بلغت قيمتها 3،137،699، ليحتل الفيلم المركز الثاني في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري، والذي يتصدره النجم أحمد عز بفيلم ولاد رزق 3، الذي تخطى حاجز 114 مليون جنيه.

وبلغت محصلة الإيرادات الخاصة بفيلم اللعب مع العيال لمحمد إمام 16 مليون جنيه في ثامن أيام عرضه بدور العرض السينمائية في مصر.

قصة فيلم اللعب مع العيال 

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام) الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم، شخصية "علام" وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة. وكان محمد إمام روج لأجدد أعماله السينمائية، فيلم اللعب مع العيال، الذي انطلق عرضه لينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

يذكر أن آخر أعمال النجم  محمد إمام السينمائية هو فيلم "أبونسب"، والذي عرض فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

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