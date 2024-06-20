114 مليون جنيه إجمالى إيرادات "ولاد رزق 3" خلال 8 أيام عرض

جمع "ولاد رزق 3"، أمس الأربعاء في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إيرادات قدرت بـ21 مليونًا و459 ألفًا و834 جنيهًا.

لتتخطي بذلك إيرادات فيلم ولاد رزق 3، حاجز الـ114 مليون جنيه، خلال 8 أيام عرض فقط، محطمًا عددًا من الأرقام القياسية في تاريخ إيرادات السينما المصرية، ليحتل الفيلم المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر عن جدارة وبفارق كبير عن أقرب منافسه.



أبطال "ولاد رزق 3"

فيلم "ولاد رزق 3"- القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

نجاح كبير للجزأين الأول والثاني

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليونًا، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

قصة فيلم ولاد رزق 3- القاضية

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في العالم العربي 279 مليون جنيه مصري في الأسبوع الأول من عرضه، وجاءت إيرادات الفيلم في الدول العربية كالآتي: