عاجل| الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الحر

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يتوافق مع البداية الفلكية لفصل الصيف وفقًا لموقع مصر الجغرافي، موضحًا أن البدايات الجغرافية للفصول ليس بشرط أن تتزامن مع البدايات المناخية.

وتابع الدكتور محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر "القناة الأولى"، أن مصر تتأثر في فصل الصيف بمنخفض الهند الموسمي، وهو المنخفض الذي يؤثر على مصر الفترة المقبلة، ويسبب الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وواصل "القياتي" أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم على الجزء الشمالي من الجمهورية، وما زالت الحرارة مرتفعة على شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

ونوه "القياتي" بأنه بدءًا من اليوم سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة ما بين 37 و38 درجة مئوية، وتظل درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا حتى منتصف الأسبوع المقبل.