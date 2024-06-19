"الأرصاد" تعلن بداية فصل الصيف رسميًا.. وتُحذر من طقس الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد بداية فصل الصيف رسميا ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المُقبلة على كافة أنحاء الجمهورية.

بداية فصل الصيف 2024 رسميًا

وأعلنت "الهيئة" موعد بداية فصل الصيف رسميًا، حيثُ يبدأ فلكيًا من غدٍ الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، وتشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، مُشيرة إلى استمراره قرابة الثلاثة أشهر حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنَّه يُعرف جيدًا من سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّه في فصل الصيف يكون الاحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها، أنَّ قبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتى تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة.

حالة الطقس غدا الخميس

وكانت هيئة الأرصاد أعلنت في أمس الثلاثاء، أن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، بداية من الخميس 20 يونيو 2024 حتى الثلاثاء 25 يونيو 2024، ستشهد ارتفاعا طفيفًا في درجات الحرارة.

وإليكم متوسط درجات الحرارة على مختلف المناطق بجمهورية مصر العربية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة مئوية.

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