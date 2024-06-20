ضبط 1200 عبوة غذائية مغشوشة وإعدام 318 خلال حملة تفتيشية بالمنوفية

شنت الإدارة الصحية بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية حملة تفتيشية على المحلات والأسواق، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتورة إيرينى عطية إسكندر، مدير إدارة تلا الصحية، وبمعاونة مأموري الضبط القضائي بإدارة مراقبة الأغذية الدكتور إيهاب مجدى، مفتش مركز تلا إدارة مراقبة الأغذية، وأحمد النجار، مفتش أغذية تلا ومندوب الطب البيطري بالحملة.

ضبط 1225 عبوة مواد غذائية مغشوشة

واستهدفت الحملة مخازن لتجار الجملة ومحلات عامة بمناطق شرق مركز تلا منوفية، وتم ضبط 1225 عبوة مواد غذائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، تم تحريزها، وحولت الواقعة للنيابة العامة إضافة إلى إعدام 318 عبوة غذائية تالفة أغلبها منتجات تستهدف الأطفال كما تم تحرير 24 محضر جنح .

وجاءت الحملة ضمن خطة تشمل عدة حملات تقوم بتنفيذها إدارة مراقبة الأغذية بصحة المنوفية تستهدف القضاء على مصادر السلع المغشوشة بجميع مراحلها من التصنيع والحيازة والتوزيع، حرصا على صحة المواطنين وتنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتورة رشا خضر، وكيل وزاره الصحة بالمنوفية.

"صحة المنوفية" تقدم خدماتها لـ46208 مواطنا خلال العيد

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد أكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية ضمن خطة الوزارة التأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات التوعية الصحية 4140 مواطن على مستوى المحافظة، وذلك منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى أمس الأربعاء.

وقامت الفرق الطبية البالغ وعددها 238 فرقة بتقديم كل خدمات مبادرات الصحة العامة وتوضيح كيفية الإستفادة من كل مبادرة وتقديم التوعية الصحية لوقاية المواطنين من الإصابة بالأمراض المعدية.

كما تم تفعيل مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من خلال تقديم خدمات الكشف والتوعية للسيدات من أورام الثدي والصحة الإنجابية، وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام ومنها (أورام الرئة، القولون، والبروستاتا) ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط - السكر- الإعتلال الكلوي)، ومبادرة المقبلين علي الزواج ونشر عيادات تنظيم الأسرة والتوعية لتحسين الصحة الإنجابية.

وبلغ إجمالى عدد الفرق الطبية على مستوى المحافظه 258 وعدد الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية 238 فرقة وبلغ عدد المترددين على الخدمات الطبية 46208 وتردد العيادات بالمستشفيات 6927، بلغ عدد حالات الإستقبال بالمستشفيات 17977 والأشعة العادية 3389، الأشعة المقطعية 854، وحالات الدخول بالمستشفيات 725، وحالات التسممات الغذائية واقعة واحدة بعدد 3 حالات، العقر الجماعي تم تسجيل واقعة واحدة بعدد أربع حالات، واستقبال الوحدات بطب الأسرة 308، وبلغ إجمالى المبادرات الرئاسية 13022، سجلت صحة المرأة زيارة أولى 554 زيارة دورية 3762، عدد المستفيدين من مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة 3903 الأورام السرطانية 4435 الطوارئ 368 والتوعية 732، وفي إدارة الأغذية تم المرور على عدد من المنشآت بلغ 251 وبلغ إجمالى الإعدامات 476 كيلوجراما، 530 لترا.