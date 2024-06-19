الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سكرتير عام المنوفية يتفقد مستوى النظافة بالشوارع

جانب من المتابعات
جانب من المتابعات

أجرى اللواء عماد يوسف السكرتير العام لمحافظة المنوفية، جولة مرورية للتأكد من مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات المخالفة بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، وتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل بملف طلبات التصالح  بالمراكز التكنولوجية لتحقيق المستهدف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، وكذا تفقد الحملة الميكانيكية  للتأكد من جاهزية كافة المعدات ورفع الكفاءة وإجراء الصيانة الشاملة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه بنطاق مراكز الباجور ومنوف وسرس الليان.


كما تفقد مستشفى منوف العام  للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، حيث  تفقد عددا من الأقسام الداخلية بالمستشفى وغرفة القسطرة، فضلا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.


وأكد محافظ المنوفية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية خلال إجازة عيد الأضحى، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمرور الميداني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة جهود الوحدات المحلية  للوقوف على الحالة العامة ومستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومتابعة انتظام سير العمل بالقطاعات الخدمية  والحيوية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية حملات ميدانية انتظام العمل بجميع القطاعات خلال اجازة عيد الأضحى المبارك

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