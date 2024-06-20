الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يُثمن الجهود الحكومية المبذولة للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أعرب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن خالص تعازيه لذوى المتوفين من حجاج بيت الله الحرام، مثمنًا الجهود الحكومية المبذولة لمتابعة عمليات البحث عن  المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، مشيرًا إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون، للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقل الجثامين لمن يرغب.

خطورة السفر دون الحصول على تأشيرة حج

وقال "محسب" إن ما حدث يؤكد صحة مخاوفنا وتحذيراتنا السابقة من خطورة السفر دون الحصول على تأشيرة حج، واستغلال بعض شركات السياحة الوهمية لرغبة البسطاء في أداء مناسك الحج في تسفيرهم عبر تأشيرة زيارة وبشكل غير قانوني،  ومخالف للقواعد التي أقرتها المملكة العربية السعودية للحج، مشددًا على أهمية الحصول على تصاريح الحج وموافقة السلطات المختصة، للحصول على الرعاية اللازمة، حرصًا على حياتهم.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق مبدأ الاستدامة عبر مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ومن بين أهم بنود تلك الاستراتيجية ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير ملف السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة، لذلك تم إنشاء البوابة المصرية للعمرة والبوابة المصرية للحج، لتسهيل المهمة على المواطنين وشركات السياحة أيضًا، مع حماية حق المعتمر في رحلة آمنة وخدمة سياحية متميزة تليق بالمواطن المصري، حيث يتم تنظيم تأشيرات الحج، من خلال الحصول على باركود من بوابة الحج والعمرة.

وأوضح أنه ظهر بعض الدخلاء والسماسرة الذين يخدعون بسطاء المواطنين بتأشيرات زيارة على أنها تصلح للحج، وهو ما انعكس على ارتفاع أعداد الحجاج المصريين غير النظاميين، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات المفقودين بين الحجاج المصريين هذا العام، مطالبًا بملاحقة سماسرة الحج الذين تلاعبوا بأحلام البسطاء، من خلال رصد إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعية المواطنين بالالتزام بقانون بوابتي العمرة والحج الإلكترونية، وفي نفس الوقت بضوابط وزارة السياحة الخاصة بتنظيم رحلات الحج، والتي تتسق مع القوانين والقرارات السعودية في هذا الشأن.

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