الهجرة: ننسق مع السعودية من أجل المفقودين.. ونتابع الحجاج على مدار الساعة

كشف السفير عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشئون الجاليات بالخارج، عن موقف الحجاج المصريين بالسعودية، وخاصة المفقودين خلال موسم الحج.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" عبر "زووم"، مساء اليوم الأربعاء، إن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تتابع موقف الحجاج المصريين بالسعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المفقودين وعودة الجثامين، وننسق مع السعودية من أجل المفقودين.

وأضاف أن الدولة تتابع موقف الحجاج المصريين وتعمل على تلبية متطلباتهم على مدار 24 ساعة، موضحًا أن الوزارة تتابع عبر غرفة العمليات على مدار الساعة مع القنصلية المصرية في جدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استمرار التنسيق والمتابعة لتأمين عودة الحجاج المصريين كافة بسلام، وعودة جثامين المتوفين لمن يرغب في دفنهم في أرض الوطن.

ووجه عمرو عباس المواطنين بضرورة التواصل مع القنصلية المصرية فى جدة على أرقام الطوارئ المعلنة في حالة حدوث أي طارئ، أو تغيب أي من أفراد الأسر التي تؤدي فريضة الحج، لافتًا إلى أن الاتصالات في وزارة الهجرة مفتوحة، وجميع وسائل التواصل الاجتماعي متوفرة.