اليوم العالمى للاجئين.. 6 ملايين فلسطينى يعانون أوضاعًا صعبة

يصادف اليوم، الموافق 20 يونيو من كل عام، اليوم العالمي للاجئين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000.

ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فما زال أكثر من 6 ملايين لاجئ مسجلين لدى وكالة الغوث "الأونروا"، في فلسطين والشتات، ويعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرًا إبان نكبة عام 1948.

وأوضحت الأونروا أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها وذلك في 2022، حوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو 2.5 مليون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وهم بذلك يشكلون حوالي 42% من اللاجئين الفلسطينيين.

أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في الأردن حوالي 40% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 8% و10% على التوالي.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى حرب يونيو 1967 حسب تعريف الأونروا، ولا يشمل أيضًا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلًا.

كما بلغت نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 42.2% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين في العام 2017، 26.3% من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 66.1%.

136 ألف شهيد فلسطيني منذ نكبة 1948

ووفقًا للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم داخل وخارج فلسطين أكثر من 136 ألف شهيد، في حين بلغ عدد الشهداء منذ بداية الانتفاضة الثانية عام 2000 وحتى 2024 حوالي 46،500 شهيد، كما أن هناك أكثر من 37،500 شهيد خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى ٢٠٢٤، منهم أكثر من 15،162 طفل و10،018 امرأة، إلى جانب أكثر من 147 صحفي.

ويعتبر أكثر من 7،000 مواطن في عداد المفقودين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك وفقًا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، فقد ارتقى فيها 520 شهيدًا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، كما نزح ما يقارب 2 مليون مواطن داخل القطاع بعيدًا عن أماكن سكنهم.