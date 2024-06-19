الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علاقات دولية: جرائم إسرائيل في فلسطين كشفت حقيقتها أمام العالم

رامي عاشور
رامي عاشور

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن انعكاس حل حكومة الحرب على أرض الواقع يتمثل في خسائر عديدة لإسرائيل أهمها تأكل الصورة الذهنية والتي ظلت إسرائيل تروج لها لعقود من أنها دولة مثالية في كل شيء.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس وزراء إسرائيل كان يتباهي بذلك في كل عام، وأن إسرائيل عنصر جاذب لكل المهاجرين ليس اليهود فقط ولكن لديانات أخرى وأنها دولة أكثر ديمقراطية وسلام، مشيرًا إلى أن كل هذا كشف حقيقتها أمام العالم وأنه خدعة وغطاء لجرائم عدة وهي الموجودة منذ 7 أكتوبر الماضي.

 الحكومة اليمينة المتطرفة تخالف تعاليم الديانة اليهودية

وأكد أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني مخالفة للديانة اليهودية ولهذا نجد أن اليهودي المتدين يخرج في مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية لأن أول تحريم للقتل نزل على سيدنا موسى، ولهذا الحكومة اليمينة المتطرفة تخالف تعاليم الديانة اليهودية.

وتابع، أن حكومة اليمين المتطرف أضرت كثيرًا بإسرائيل بسبب الأفعال التي تقوم بها.


 

أستاذ العلاقات الدولية إسرائيل حقيقتها جرائم الشعب الفلسطيني للديانة اليهودية

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