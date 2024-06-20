الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أ س د 55".. لوحة معدنية مميزة بـ2.5 مليون جنيه

اللوحة
اللوحة

طرحت وزارة الداخلية لوحات معدنية مميزة فى عيد الأضحى تتخطى أسعارها نصف مليون جنيه، وأعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات. 

وتصدرت قائمة اللوحات المعدنية المميزة المطروحة للبيع لوحة "أ س د 55" بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه ويتنافس عليها 6 أشخاص، وتنتهي المزايدة عليها اليوم 20 يونيو.

وأتاحت وزارة الداخلية لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية، ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب في شرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجه في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

وزارة الداخلية لوحات معدنية عيد الأضحى

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