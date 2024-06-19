الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أ س د 55".. لوحة معدنية مميزة بـ860 ألف جنيه

نمرة سيارة أ س د
نمرة سيارة أ س د 55

طرحت وزارة الداخلية لوحات معدنية مميزة فى عيد الأضحى تتخطى أسعارها نصف مليون جنيه، حيث أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات. 

وتصدرت قائمة اللوحات المعدنية المميزة المطروحة للبيع لوحة "أ س د 55" بقيمة 860 ألف جنيه ويتنافس عليها 5 أشخاص، وتنتهي المزايدة عليها غدا 20 يونيو. 

وأتاحت وزارة الداخلية لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

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"م س 111".. لوحة سيارة مميزة سعرها 730 ألف جنيه

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"بطل 7".. لوحة سيارة مميزة سعرها يتجاوز مليونًا و560 ألف جنيه

 

1- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية، ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب في شرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجه في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

أ س د 55 لوحة معدنية مميزة وزارة الداخلية لوحات معدنية مميزة بوابة مرور مصر الإلكترونية

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